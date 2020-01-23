Министерство охраны здоровья обнародовало данные о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Украине за третью неделю января.

По информации ведомства, показатель заболеваемости в стране пока на 21,7% меньше эпидемического порога.

Статистика заболеваемости появилась в Facebook МОЗ.

По сведениям министерства, с 13 по 19 января ОРВИ заболели более 142 тысяч человек, из них более 60% - дети. При этом наряду с другими вирусными заболеваниями в стране было выявлено несколько типов гриппа. В 13 из 45 образцов материалов определены вирусы гриппа: 6 - типа А (Н1) pdm09, 2 - типа А (Н3), 3 - типа А несубтипированного и 2 - типа B.

В большинстве регионов Украины активность гриппа и ОРВИ была на неэпидемическом уровне, за исключением Тернопольской области, где зарегистрирована низкая эпидемическая активность гриппа и ОРВИ.

Интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по Украине составляет 373,1 на 100 000 населения, что более чем на 20% меньше эпидпорога.

Правда, медики зафиксировали широкое географическое распространение гриппа, а также зарегистрировали 3 летальных исхода.

Всего с начала эпидемического сезона всего 11 человек умерли вследствие гриппа. Причем ни один не был привит против гриппа.

За последнюю неделю против гриппа привились 1492 человека. С начала октября прививки сделали почти 232 тысяч человек.

В ведомстве напомнили, что лучшая профилактика гриппа - это ежегодная вакцинация.

Как писала "Страна", несмотря на успокоительные сводки МОЗ, в Кировоградской области из-за гриппа и ОРВИ закрыли на карантин 2 школы.

Между тем в Китае разгулялся малоизученный коронавирус.