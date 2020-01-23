В Николаевской области у пьяных родителей из захламенной квартиры забрали 2-летнюю дочь. Полиция пришла к семье после того, как девочку не привели в садик после каникул. Сейчас родителей могут лишить родительских прав.

Об этом рассказывает сюжет ТСН.

Когда девочку после рождественских праздников не привели в садик - воспитатели забеспокоились. Они не могли дозвониться до родителей. Родители детей, которые ходят с девочкой Ариной в одну группу, рассказали, что ребенка уже неделю нет на детской площадке, где она обычно гуляет. Тогда работники детсада вызвали полицию.

Когда полиция пришла в дом, им не открывали дверь, хотя было слышно, что в квартире кто-то есть. После того, как правоохранители попали внутрь, они увидели, что родители находились в состоянии алкогольного опьянения, а в комнате было накурено.

Отец Арины уверят, что алкоголь они не употребляют, бутылки в квартиру принесла бабушка, а за ребенком они следят. Соседи семьи рассказали о том, что родители перманентно пребывают в состоянии алкогольного опьянения, а из квартиры постоянно слышен шум.

Сейчас ребенок в больнице, родителей Арины оштрафовали и собираются лишить родительских прав. В больницу к девочке мать пришла только на третий день. Она рассказала съемочной группе, что сожалеет о своем поведении.

Видео: YouTube/ТСН

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