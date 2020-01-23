В смертельной аварии в Черкассах погиб директор местной школы Юрий Лункин. На видео с камеры наблюдения видно, что его сбивает водитель элитного внедорожника на пешеходном переходе. Однако, несмотря на видео, полиция никого не задержала.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Авария случилась почти две недели назад, водитель элитного внедорожника сбил директора одной из школ в Черкассах на пешеходном переходе на перекрестке. В полиции тогда появилось сообщение о том, что авария произошла на проезжей части.

Однако потом появилось видео с камеры наблюдения, о которой следствию ранее не было известно. На ней видно, как машина сбивает директора, когда тот идет по пешеходному переходу. Пассажир в машине - юрист и бывший правоохранитель, который отказался говорить с журналистами.

В полиции говорят, что пока что никого не задержали, следствие устанавливает все детали происшествия.

Примечательно, что мужчина, будучи директором школы, постоянно выступал за то, чтобы на перекрестке установили светофор или ограничили скорость движения.

Видео: YouTube/ТСН

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