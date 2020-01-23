Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал, что нужно сделать, чтобы не было претензий к его гигантской премии, которую он получил за победу в Стокгольмском арбитраже и перевел маме в США. Для этого необходимо вернуть деньги российской компании "Газпром".

Об оригинальной методике уменьшения зарплаты чиновник-миллионер сказал журналистке "Радио Свобода" на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Есть очень простой путь уменьшить мою зарплату: взять 5 миллиардов долларов, которые мы получили от "Газпрома", и "Газпрому" их вернуть обратно. Сказать: "У нас так много зарабатывают на этом, что мы их возвращаем". И не будет никаких вопросов. Самый простой путь, серьезно", - заявил Коболев.

На вопрос журналистки, адекватно ли он оценивает свои способности и считает ли, что его труд оценивается справедливо, руководитель компании напомнил, что зарплату ему установил наблюдательный совет "Нафтогаза" на рыночных основаниях. Коболев отказался называть и комментировать ее размер, а также запредельные заработки своих коллег.

Как писала "Страна", в декабре стало известно, что Коболев и еще один богач из "Нафтогаза" Юрий Витренко получат 25 миллионов долларов премии.

Также мы сообщали, что у Коболева в марте завершается контракт с "Нафтогазом".