В Одесской области из-за небывалого для января тепла птицы начали вить гнезда и готовится к брачному периоду. Рыбы очень активны и собираются откладывать икру. Однако, они все могут погибнуть, если погода вдруг изменится.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На юге Одесской области птицы не улетели на зимовку, некоторые уже сели на гнезда. Рыба из-за высокой температуры стала активной и начала готовиться к нересту.

Орнитолог Максим Яковлев рассказал, что синицы уже готовятся к брачному периоду - поют песни, некоторые птицы даже поменяли оперение, часть начала готовить гнезда. Они не улетели на зиму в Африку, как делают это обычно, а выбрали зимовку на юге Украины потому что вместо -3 градусов, привычных в этот период, сейчас на термометре +12. Но если вдруг ударят морозы - многие птицы не выживут.

Такая же опасность ждет и рыб. Рыба, которая в января обычно сонная и мало ест, сейчас активно готовится к нересту. Если будет резкий обвал температуры - мальки, которые родились в этот период, погибнут.

Видео: YouTube/ТСН

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