Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми в Киево-Святошинском районе Киевской области задержало шесть женщин за проституцию. Их обнаружили поздно вечером около кафе. Некоторые уже привлекались за проституцию.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Относительно гражданок составили административные протоколы по ст. 181-1 (Занятие проституцией) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает предупреждение или взыскание штрафа от пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан", - рассказали в полиции.

Скриншот: Facebook/Поліція Київської області

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