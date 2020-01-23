Киевский райсуд Харькова заключил под стражу 61-летнего жителя Дергачевского района области, которого подозревают в том, что он, находясь за рулем авто, сбил насмерть двух человек на дороге Дергачи - Казачья Лопань и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"По ходатайству прокуратуры Харьковской области Киевский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в прокуратуре Харьковской области.

Напомним, утром 20 января на обочине дороги были обнаружены тела двух мужчин с характерными для ДТП телесными повреждениями. Погибшими оказались 51 и 55-летние жители Змиевского района. Водитель с места происшествия скрылся.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

21 января разыскала и задержала по подозрению в совершении этих преступлений 61-летнего водителя микроавтобуса Renault.

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