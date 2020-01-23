В Белом доме объяснили, почему Государственный департамент будет отказывать в визах для временного посещения США (B-1 и B-2) иностранкам, желающим приехать для "родильного туризма". Появившиеся на свет в США автоматически получают американское гражданство. По мнению Белого дома, такая практика угрожает национальной безопасности.

Заявление по поводу "родильного туризма" появилось на сайте Белого дома.

По словам представителей исполнительного офиса президента США, визовое ограничение необходимо ради общественной и национальной безопасности, а также целостности иммиграционной системы страны.

"Индустрия родильного туризма угрожает перегрузкой дорогостоящим ресурсам больниц. Она крепко связана с криминальной активностью, что отражено в судебных процессах федерального уровня. Закрыв эту бросающуюся в глаза лазейку, мы защитим США от созданных этой практикой угроз национальной безопасности", - сказано в заявлении Белого дома.

У Трампа добавили, что ужесточение правил защитит американских налогоплательщиков от растрат их средств на финансирование затрат, связанных "родильным туризмом".

Как писала "Страна", о намерении США ограничить "родильный туризм" стало известно 21 января.

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