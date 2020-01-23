Курьезный случай произошел в киевской клинической больнице №12, расположенной на улице профессора Подвысоцкого в Печерском районе. Оттуда сбежал пациент на больничной инвалидной коляске.

Об этом "Страна" узнала из собственных информированных источников в МВД.

22 января в столичную полицию обратились представители администрации медицинского учреждения. Они заявили о краже больничной инвалидной коляски.

Как выяснилось, на днях в больнице проходил курс лечения подозрительный пациент, который. скорее всего, записался под вымышленными анкетными данными и предъявил поддельные документы. Он жаловался на обострение недуга, говорил, что с трудом передвигается, поэтому ему необходима инвалидная коляска. Врачи выдали пациенту коляску, однако вчера тот самовольно, без оформления выписки, покинул больницу и укатил на казенной коляске в неизвестном направлении.

Медики предполагают, что столкнулись с симулянтом, который специально оформился в больницу, чтобы выкрасть дефицитное для государственной больницы (и недешевое) оборудование с целью последующей перепродажи.

Полиция завела уголовное производство по ч.1 ст.185 УК Украины (кража) Мнимого больного и ворованную коляску пока не нашли.

Недавно "Страна" рассказывала, что из Александровской больницы в Киеве украли платежный терминал с деньгами.

Также мы сообщали, что в столичной клинике вор стащил телефон у спящей больной.