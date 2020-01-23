Пока преждевременно объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере международного здравоохранения из-за зафиксированного в КНР нового типа коронавируса, считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшнем заседании комитета стало ясно, что для того, чтобы продвинуться в этом вопросе, нам требуется больше информации. По этой причине я решил попросить экстренный комитет встретиться завтра", - заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции.

"Экстренный комитет разделился во мнениях относительно того, является ли вспышка нового коронавируса поводом для объявления чрезвычайной ситуации в области международного общественного здравоохранения", - добавил он.

Глава ВОЗ подчеркнул, что "чрезвычайная ситуация существует в Китае, однако она все еще не приняла характер чрезвычайной для международного здравоохранения".

Представитель организации сообщил, что пока "нет свидетельств передачи вируса от человека к человеку за пределами Китая, но нам многое неизвестно, мы не знаем, как распространяется вирус". Он прогнозирует, что, "скорее всего, мы увидим больше случаев заражения за пределами Китая и в Китае".

Гебрейесус отметил, что в ВОЗ поступали сообщения о "584 случаях заражения новым типом вируса, среди которых 17 - с летальным исходом".

Напомним, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован). Сначала медики связали вирус с местным рыбным рынком. Однако позднее стало известно, что вирус может передаваться от человека к человеку.

Ранее "Страна" писала о том, что власти Китая из-за коронавируса заблокировали три города с населением в 20 миллионов.

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