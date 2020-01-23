Журнал "Бюллетень ученых-атомщиков" на 20 секунд вперед перевел стрелки так называемых часов Судного дня. Теперь символические часы показывают время 23:58:20.

Так близко к полуночи, которая означает конец света, время не приближалось никогда, сообщает CNN.

Часы Судного дня отсчитывают условное время до глобальной катастрофы, которая уничтожит мир.

Основной причиной сегодняшнего перевода стрелок вперед стал рост ядерной угрозы из-за конфликта США и Ирана, разрыва Договора о ракетах средней и меньшей дальности и отсутствия прогресса в разоружении КНДР. Среди второстепенных факторов приближения глобальной катастрофы фигурируют недостаток усилий по борьбе с изменением климата и рост числа фейковых новостей в интернете.

Часы Судного дня - проект журнала Чикагского университета "Бюллетень ученых-атомщиков". Он был открыт в 1947 году создателями первой американской атомной бомбы. Периодически журнал публикует на обложке изображение символических часов. Время, оставшееся до полуночи, означает уровень напряженности международной обстановки и прогресс в развитии ядерного вооружения. Сама полночь - это момент ядерного катаклизма.

Решение о переводе стрелок принимает совет директоров журнала при помощи приглашенных экспертов, среди которых 18 лауреатов Нобелевской премии.

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