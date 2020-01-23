Начальник юридического отдела государственного предприятия "Завод "Генератор" ГП "Укроборонпром" требовал у предпринимателя $2 тысячи и был задержан при получении денег. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киева.

Уточняется, что чиновник был задержан 23 января в ходе совместной операции Киевской местной прокуратуры №6, Печерского районного управления полиции Киева и СБУ.

"Согласно материалам следствия, начальник юридического отдела требовал от частного предпринимателя 2 тысячи долларов США за ускорение согласования разрешительной документации на передачу в аренду 500 квадратных метров помещения завода под цех по производству мебели. Посредниками в "сделке" выступили экс-начальник отдела аренды предприятия и знакомый руководителя юротдела", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали юриста на территории предприятия во время получения всей суммы неправомерной выгоды. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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