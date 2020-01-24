В соцсети Facebook появились фото заброшенного после чернобыльской катастрофы села в зоне отчуждения. Снимки сделаны с помощью дрона на большой высоте.

Их опубликовал на своей странице Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

Дуэт мастеров фотографии, включающий Дениса Вишневского и Станислава Гуменюка, сделал потрясающие кадры в крайней точке заповедника - у села Теремцы.

Фото: Facebook/ zapovidnyk2018

На снимках предстает красивейший пейзаж, ноту грусти которому добавляют брошенные людьми дома.

Село Теремцы находится в междуречье Днепра и Припяти в 23 километрах от Чернобыля. По этой части чернобыльской зоны проходит и государственная граница Украины и Республики Беларусь.

Село с трех сторон окружено реками Припять, Днепр и Киевским водохранилищем. В окрестностях Теремцов можно увидеть большие, похожие на дюны песчаные холмы. Село окружают живописные ландшафты: сосновые леса и пойменные луга.

Ранее "Страна" писала, что в зоне отчуждения в Чернобыле бобры массово начали уничтожать деревья.

Также мы приводили фотографии крупных представителей бегающей и летающей фауны в зоне отчуждения.