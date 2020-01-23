На Киевской областью сейчас могут выпасть остатки снега из атмосферного фронта, который уходит на восток Украины. Об этом на своей странице в соцсети написала синоптик Наталья Диденко.

"Атмосферный фронт сползает на восток и юго-восток и остатками присыпает за собой следы.

Киевщина сейчас находится как раз в этом процессе - если вы увидите снег с неба, это самое оно", - объяснила синоптик и опубликовала карту движения атмосферного фронта.

Напомним, что по словам Натальи Диденко, в пятницу в большинстве областей Украины ожидается сухая и солнечная погода.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики признали, что в Киев до сих пор не пришла метеорологическая зима.