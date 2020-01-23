Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn прокомментировал давосское заявление Алексея Гончарука, что европейской компании на 10 лет отдают в управление "Укрзализныцю".

Европейцы собираются не только консультировать украинское АО, как заявляли ранее, но и заниматься его операционным управлением.

Об этом сказано в официальном заявлении Deutsche Bahn, текст которого имеется у Центра транспортных стратегий.

В документе говорится, что сейчас стороны обсуждают детали сотрудничества, включая участие в вопросах оперативного управления. А вообще DB Engineering & Consulting - инженерно-консалтинговая компания Deutsche Bahn по инфраструктуре, мобильности и транспорту - намерена консультировать и поддерживать "Укрзализныцю" в управлении и по техническим проблемам. Об этом в Давосе 22 января был подписан меморандум.

Ожидается, что в начале февраля член правления DB по инфраструктуре Рональд Пофалла и правительство Украины подпишут новый меморандум о взаимопонимании, в котором будут согласованы дальнейшие детали.

В Deutsche Bahn отметили, что ее "дочка" - одна из ведущих инжиниринговых и консалтинговых компаний в транспортном секторе. В компании работает около 5000 сотрудников из 80 стран.

Фото: cfts.org.ua

Сегодня днем представители Deutsche Bahn сделали несколько иное заявление: дескать, они намерены оказывать лишь консультативные услуги украинской компании, а не управлять ею.

Как пишет Telegram-канал "Политика Страны", путаница скорее всего объясняется чрезмерной болтливостью Гончарука.

"...Гончарук, рассказывая о передаче Укрзализныци в управление Дойчебану, не совсем тупил. Он просто сболтнул лишнего. То, что пока не нужно было говорить. В общем, об управлении речь все-таки шла. Правда, судя по всему, в какой-то хитрой форме. Чтоб и управлять, но чтоб за это Украине ничего не платить. А возможно, ещё и зарабатывать на консультациях", - отмечает "Политика Страны".

Кроме новости о передаче "Укрзализныци" немцам Гончарук в Давосе отметился странным высказыванием о секрете успеха инвесторов в Украине.