Власти США расширили санкционные списки, связанные с Ираном. В них попали еще два физических лица и шесть компаний, не относящихся к юрисдикции Тегерана.

Об этом свидетельствует обнародованный в четверг документ OFAC (Office of Foreign Assets Control) - подразделения Минфина США, отвечающего за правоприменение в области санкций, передает "Интерфакс-Украина".

В частности, под санкции попали один гражданин Ирана и один КНР. Также в санкционные списки включены одна компания из ОАЭ - Beneathco DMCC , и пять из Китая - Jiaxiang Industry Hong Kong Limited, Peakview Industry Co. Limited, Sage Energy HK Limited, Shandong Qiwangwa Petrochemical Co. и Ltd. Triliance Petrochemical Co. Ltd.

Ранее "Страна" писала о том, что США пригрозили смертью преемнику убитого иранского генерала Сулеймани.

Также мы сообщали, что Иран передумал отдавать "черные ящики" сбитого самолета МАУ в Украину для расшифровки.