Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что канадские эксперты признали подлинность голоса экс-директора ГБР на "пленках Трубы". Он потребовал у следователей учесть заключение экспертизы. В ответ Труба написал в Telegram, что записи сделаны по заказу Порошенко.

Заявление адвоката. сделанное на пресс-конференции, приводит "Интерфакс-Украина".

Головань коротко рассказал, о чем идет речь на пленках.

"На обнародованных аудио лица договаривались об организации политических преследований и привлечении заведомо невиновных к уголовной ответственности, организации преследования пятого президента Украины Петра Порошенко… Точно установлено, что звучит голос Трубы", - сказал юрист.

Он также раскрыл подробности экспертизы. По его словам, канадские специалисты под руководством Штевана Паушака использовали новейшие биометрические методики исследования и почти стопроцентную гарантию идентификации голоса.

В свою очередь Труба назвал прослушку кабинетов государственных чиновников незаконной.

"Частная канадская компания по заказу телеканала Петра Порошенко провела экспертизу записей якобы моих разговоров, обнародованных в анонимном телеграмм-канале. Купля-продажа с возможным уклонением от налогов именно этого канала расследуется в рамках уголовного производства ГБР, где Петр Порошенко упорно не приходил на допросы", - напомнил бывший глава ГБР.

Далее Труба иронично поинтересовался: эксперт изучал записи, опубликованные в анонимном Telegram-канале "Трубу прорвало", или Порошенко предоставил оригиналы прослушки в его кабинете?

"Я, конечно, не буду утверждать, что это прослушивание было установлено по заказу бывшего гаранта соблюдения Конституции Украины. Так не должно было быть в правовой стране. Но именно этот "гарант" единственный, кто "торгует пленками" в политическом пространстве", - резюмировал Труба.

Как писала "Страна", в конце прошлого года в партии Порошенко потребовали возбудить дело против уволенного Трубы. 13 января Генеральная прокуратура открыла такое дело - по статье о разглашении данных досудебного следствия.