Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский прокомментировал ситуацию с распространением нового китайского коронавируса и призвал украинцев не паниковать. Об опасном заболевании, которое за три недели унесло жизни 17 человек, он рассказал на своем канале в Youtube.

По его словам, у китайского коронавируса нет особых специфических симптомов, они похожи на многие другие ОРЗ-заболевания с кашлем, затрудненным дыханием, температурой, насморком. Поэтому диагностировать его без специальных проб не получится.

Он отметил, что несмотря на то, что обнаруженный вирус может передаваться от человека к человеку, есть и хорошие новости. Например, китайские ученые 13 января, то есть менее чем за две недели после первого заражения, расшифровали геном вируса и обнародовали эту информацию, сделав ее доступной для изучения. Расшифровка генома позволила установить, что из себя представляет новый вирус. Теперь его можно диагностировать, сдав анализы, а также создавать вакцины.

Украинцев доктор Комаровский призвал не паниковать по нескольким причинам. Во-первых, Ухань находится далеко, и вряд ли украинцы массово там бывают. Во-вторых, с высокой долей вероятности с вирусом скоро разберутся, над этим работают ученые по всему миру.

Во-третьих, болезнь лечится, как обычный грипп, симптоматически, а меры профилактики такие же, как для обычного гриппа. Кроме того, среди тех, кто тяжело заболел - в основном старики и дети, то есть уязвимые категории, как и при гриппе.

В целом рекомендации Комаровского такие: обращать внимание на местный иммунитет - защищать слизистые оболочки, пить много жидкости, больше гулять в любую погоду, предварительно нужно тепло одеться, а в случае болезни - сидеть дома.

Напомним, что в украинском Минздраве решили в аэропортах спрашивать пассажиров самолетов из Китая об их самочувствии, но дополнительные меры приниматься не будут.

Также мы писали, что в США начали срочно создавать вакцину против неизвестного коронавируса из Китая.