В пятницу, 24 января в большинстве областей будет преобладать сухая погода, поскольку Украина окажется между мощной северной циклоничнистю и не менее масштабным антициклоном, который охватывает практически всю континентальную Европу. Об этом на своей странице в соцсети сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Только кусочек теплого фронта (на карте красный хвостик) черкнет по северным областям Украины, закрывая солнце и иногда организуя осадки. То есть, завтра в большинстве наших областей будет преобладать сухая погода, лишь Житомирщину и Киевщину затянет облаками, а на Черниговщине, в Сумщине и Харьковщине вероятность небольшого дождя или мокрого снега. Ветер постепенно угомонится, с сильного перейдет в умеренный", - прогнозирует синоптик.

Наталья Диденко анонсирует ночной мороз до 5 градусов. А на востоке и в горах - до -7. А днем в пятницу ожидается до +5.

"В Киеве 24-го января ожидается погода облачная, но без осадков. Ветер западный, 5-12 м / с, порывистый, но уже слабее, чем сегодня. Ночью около ноля, днем ​​+1 +3 градуса", - обещает синоптик.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики признали, что в Киев до сих пор не пришла метеорологическая зима.

Также мы сообщали, что синоптики обещают Украине в 2020 году резкие перепады температур, ураганы и наводнения.