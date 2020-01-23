Встреча Путина и Зеленского в Израиле не состоялась, потому что президент Украины отменил визит на форум памяти жертв Холокоста и лидеры двух стран даже не поприветствовали друг друга.

Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Фактически Зеленский, поскольку отменил свой визит на форум… Они даже не смогли поприветствовать друг друга, поэтому никакой встречи не было", - сказал Песков.

Напомним, что Зеленский должен был посетить Израиль с рабочим визитом 23-24 января и принять участие в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума памяти жертв Холокоста и провести ряд встреч. Однако в четверг украинский президент сообщил, что на форуме его не будет, но он примет участие в остальных запланированных мероприятиях.

Ранее "Страна" писала о том, почему Зеленский в Израиле не пошел на форум по Холокосту.

Также мы сообщали, что Зеленский в кипе помолился за мир в Украине у Стены плача в Иерусалиме.