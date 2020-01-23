Уголовное дело о "нелегальном" детском садике в Киеве полиция хотела преподнести как успешную спецоперацию. А в итоге получила большие проблемы.

Об этом "Стране" стало известно из собственных источников в Офисе генерального прокурора.

17 января столичная полиция якобы выявила многочисленные нарушения в "нелегальном" детсаду на Куреневке в Подольском районе и открыла уголовное производство. Однако сегодня правоохранители пошли на попятную и заявили о закрытии уголовного производства по ч.2 ст.146 УК Украины (незаконное лишение свободы малолетних).

По сведениям нашего источника, то, что полиция и администрация района хотели преподнести как успешную спецоперацию по спасению детей, обернулось огромными проблемами в первую очередь для силовиков района. В Офисе Рябошапки даже поднимался вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований ведомостей по ст.365 УК Украины (превышение служебных полномочий).

Отдуваться перед высоким начальством пришлось начальнику Подольского управления полиции Владиславу Ищенко и районному прокурору Марии Вдовиченко. Руководство Офиса Рябошапки, по данным нашего источника, предложило снять с должности руководительницу местной прокуратуры из-за того, что она ненадлежащим образом надзирает за законностью в районе и не отреагировала вовремя на внесение в ЕРДР информации о якобы похищении детей, когда на самом деле никакого похищения не было. Полиция выехала на анонимное сообщение, не проверив должным образом сведения, а родители водили малышей в детсад добровольно.

Как писала "Страна", открытие дела против садика вызвало волну возмущений в Facebook. Пользователи резко раскритиковали действия киевских полицейских, так как в Киеве нет достаточного количества легальных детских садов и поэтому родители вынуждены отдавать своих детей в нелегальные.

Мы также рассказывали, что дело было закрыто из-за отсутствия у родителей претензий к садику.