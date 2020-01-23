В Днепре микроавтобус протаранил толпу людей, которые спешили на трамвай. Пострадали четыре человека, в том числе 12-летний подросток. ДТП произошло вечером в четверг, 23 января, на улице Ударников. Об этом пишет "Информатор".

Скорая помощь увезла с места аварии четверых пострадавших. Двое из оказавшихся под колесами микроавтобуса, в том числе 12-летний ребенок, находятся в тяжелом состоянии.

По предварительной версии полиции, основанной на словах водителя микроавтобуса, он ехал по улице Ударников в сторону Академика Белелюбского. Повернув к остановке, он увидел толпу людей, которые вышли на дорогу, чтобы сесть на подъехавший трамвай. Водитель сказал, что всячески пытался избежать столкновения, но не смог, в результате чего сбил четверых из переходивших.

Фото: dp.informator.ua

Есть и другая версия: со слов некоторых из свидетелей, Mercedes Sprinter якобы занесло на повороте, он резко выкрутил руль, чтобы избежать лобового столкновения с трамваем и въехал в людей, которые стояли на остановке. Как было на самом деле - выяснит следователь.

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