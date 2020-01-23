Журналисты Польши и Украины призвали украинские власти не принимать законопроект о борьбе с дезинформацией, представленный министром культуры Владимиром Бородянским 20 января.

Об этом говорится в заявлении участников 4-го польско-украинского журналистского форума Ассоциации польских журналистов и Национального союза журналистов Украины, опубликованном на станице главы НСЖУ Сергея Томиленко в четверг, 23 января.

"Мы, польские и украинские журналисты, обращаемся к украинской власти не внедрять в украинское законодательство нормы, предусматривающие штрафы и даже тюремное заключение для журналистов. Внедрение этих норм содержится в законопроекте о борьбе с дезинформацией, который представил 20 января министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский", - говорится в сообщении.

По мнению участников журналистского форума, инициатива, направленная на защиту от дезинформации, гибридных атак и фейк-новостей, не должна содержать инструменты, которые угрожают свободе слова.

"В современной ситуации гибридной войны, особенно после аннексии Крыма Россией и войны на востоке Украины, стоит осознавать, что журналисты и средства массовой информации – это союзники каждого, кто хочет защитить национальное информационное пространство Украины от лжи и манипуляций. Запугивание журналистов уголовными санкциями противоречит принципам свободы слова в демократическом государстве". - отметили журналисты.

Также в сообщении добавили, то в Польше подобные нормы действуют с 1984 года и были внедрены коммунистической властью, чтобы преследовать журналистов. Однако спустя 30 лет их так и не удалось исключить из польского законодательства.

"Это вредит реализации основ свободы слова и свободы выражения взглядов. Принятие ныне подобных положений в Украине было бы лишь повторением тех же самых ошибок", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в скандальном законе о медиа прописаны 38 запретов для СМИ. "Страна" опубликовала полный список.

Также мы писали, что Европейская федерация журналистов возмутилась законом о дезинформации Бородянского.