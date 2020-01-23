Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность по поводу некоторых положений проекта закона о дезинформации. Документ был представлен 20 января Министерством культуры, молодежи и спорта Украины.

Позиция ОБСЕ опубликована на официальном сайте организации 23 января.

Дезир напомнил, что согласно проекту закона журналисты должны будут иметь профессиональную пресс-карту, выданную новой организацией - Ассоциацией профессиональных журналистов Украины. Кроме того, за медиа-контентом будет следить назначенный государством специальный комиссар, который будет иметь право выявлять дезинформацию и вводить разные санкции, включая штрафы и блокировку онлайн-СМИ. Законопроект также предусматривает уголовные обвинения с санкциями от огромных штрафов до лишения свободы на срок до семи лет.

"Я понимаю необходимость борьбы с дезинформацией, особенно в контексте нынешнего конфликта в Украине и вокруг нее. Но это не должно делаться за счет свободы средств массовой информации и вмешательства государства в контент СМИ и организацию журналистской деятельности", - сказал Дезир.

К тому же, по его мнению, действующее украинское законодательство и так предусматривает механизмы противодействия общественно опасной информации.

"Борьба с дезинформацией является законной целью. Но право каждого на свободу выражения, которое закреплено в Конституции Украины и в ее обязательствах перед ОБСЕ, должно полностью соблюдаться", - добавил Дезир.

Представитель ОБСЕ отметил, что несколько ассоциаций и организаций, занимающихся свободой СМИ, Национальный союз журналистов Украины и Европейская федерация журналистов подвергли резкой критике законопроект. Главным образом потому, что он предусматривает чрезмерное государственное регулирование и контроль в сфере СМИ.

Дезир заявил, что он готов провести юридическую экспертизу законопроекта, чтобы гарантировать, что он не повлияет негативно на свободу СМИ и ее соответствие международным стандартам.

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