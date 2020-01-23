В сети появилась новость о том, что народного депутата от "Слуги народа" Павла Павлиша подловили на переписке с заместителем министра здравоохранения Украины Андреем Семиволосом.

Сам депутат назвал новость фейком.

Об этом он сообщил в эксклюзивном комментарии журналисту "Страны".

Так, в СМИ появилась информация о том, что во время переписки Семиволос отмечает, что некий Миша (по всей вероятности, имеется в виду нардеп, глава Комитета Верховной рады Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий) намерен "в наглую делить бюджет".

В свою очередь, Павлиш якобы советует Семиволосу не выполнять "бредовые команды" и "включать дурака". На что Семиволос ему отвечает, что "если хочет усидеть в кресле" – нужно выполнять.

Полный текст переписки:

Павлиш: Привет, как дела?

Семиволос: Так себе

Павлиш: А что случилось?

Семиволос: Миша за*ебал до икотки, хочет в наглую бюджет делить, дает бредовые команды

Павлиш: Так не выполняй, включай дурака

Семиволос: Если хочу усидеть в кресле, то нужно выполнять, тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по пару его моментам положил в ящик, сказал типа отдал в департамент)) он мне за них наяривает, говорю делаю))

Павлиш: понятно, держиcь. Может на выходных пойдем с М*** пойдем, они хорошие

Однако, по словам самого нардепа, эта переписка является фейком. Павлиш признал, что на фото изображен его телефон, но текст на нем сфабрикован, при этом, как он утверждает, у него даже нет Семиволоса в контактах.

"Это чей-то фейк. У меня даже контакта Семиволоса нет. Это 100% не я, телефон мой, я это по картинке увидел, но текст переписки просто наложен. Дело в том, что я к медицине никакого отношения не имею....", - заявил "Стране" Павлиш.

Ранее "Страна" сообщала, что была обнародована переписка Юрия Луценко и людей Зе с соратником Джулиани. Также мы писали, что опубликована матерная переписка "слуги народа" Гео Лероса с Ириной Верещук.