В пятницу, 24 января, на большей части Украины выглянет солнце. Синоптики обещают сухую погоду. Лишь в северных и восточных регионах ожидается облачность и будет порошить небольшой снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшая ночь обещает быть морозной. На западе Украины, а также в восточных регионах температура воздуха опустится до -7 градусов. На остальной территории - до 4 градусов ниже ноля.

Днем синоптики прогнозируют плюсовую температуру воздуха. Теплее всего будет в западных и южных областях, где прогреется до +6-7. На остальной территории - до + 4. Холоднее всего днем будет в Харьковской и Луганской областях, где температура будет балансировать на отметке 0-2 градуса.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео, как улицы Киева ночью чистят от снега почти 200 машин.

Также мы сообщали, что синоптики признали, что в Киев до сих пор не пришла метеорологическая зима.