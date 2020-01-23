Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк своеобразно отреагировал на скандал с трезубцем в Великобритании. В ответ на действия английских властей, отнесших украинский геральдический элемент к экстремистским символам, он показал тату трезубца внушительной величины на своей спине.

Фото, очевидно сделанные в профессиональной студии, советник Авакова опубликовал в своем Instagram.

Красно-черный трезубец размером с богатырский кулак красуется у Шкиряка между волчьей мордой и чем-то, напоминающим репейник. Сверху и снизу символа по-английски, а не по-украински, написан клич "Слава Украине. Героям слава".

Фото: Instagram/ zorian_shkiriak

В подписи к фото Шкиряк с обилием смайликов и восклицательных знаков благодарит украинских дипломатов, добившихся изъятия трезубца из списка экстремистских символов.

"Великобритания признала ошибку и удаляет украинский герб - трезубец - из своего пособия об экстремизме! Искренняя благодарность нашим дипломатам и нашим верным друзьям и стратегическим партнерам из Великобритании за оперативную реакцию и по-настоящему справедливое решение! Лично я активный борец с экстремизмом и категорический противник любых его проявлений! А еще я патриот Украины! И я горжусь своей страной, своим гербом и нашими историческими, героическими национальными символами!" - написал советник Авакова.

Ранее "Страна" анализировала, почему Лондон внес трезубец в перечень символов экстремистского характера.

Мы также сообщали, что полиция Великобритании решила убрать трезубец из этого списка.