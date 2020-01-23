В этом месяце комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал депутатам принять за основу проект закона о медиа, где перечислили 38 запретов. В законопроекте есть ряд ограничений - в частности, в структуре новостей, их содержании, а также языке.

Об этом 23 января пишут в своем материале Украинские новости.

Полный список ограничений:

призывы к насильственному изменению, свержению конституционного строя Украины; развязывание или ведение агрессивной войны или военного конфликта, нарушение территориальной целостности Украины; признание правомерным оккупации территории Украины; отрицание территориальной целостности Украины; разжигание национальной, расовой или религиозной вражды или ненависти к отдельным лицам или их групп; дискриминация на основе этнического происхождения, гражданства, расы, религии и верований, возраста, пола, физических недостатков, состояния здоровья, сексуальной ориентации или по другому признаку; пропаганда или призывы к терроризму и террористических актов, материалы или информацию, оправдывающие такие действия; фильмы, распространения и демонстрации которых запрещено в соответствии с Законом Украины "О кинематографии"; порнографические материалы, а также материалы, поощряющие сексуальную эксплуатацию и насилие над детьми, демонстрируют половые отношения детей; пропаганда употребления наркотических средств, психотропных веществ; пропаганда жестокого обращения с животными; инструкции или советы по изготовлению, приобретению или использованию взрывчатых, наркотических или психотропных веществ; гадания, а также платные услуги в сфере народной или нетрадиционной медицины; отрицание или оправдание коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов в Украине; отрицание или оправдание национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима; положительный образ лиц, занимающих руководящие должности в коммунистической партии; положительный образ работников советских органов государственной безопасности; оправдания деятельности советских органов государственной безопасности, установления советской власти на территории Украины; оправдания преследования участников борьбы за независимость Украины в XX веке; символика коммунистического или национал-социалистического (нацистского) режимов с целью оправдания или отрицания их преступного характера; языковые квоты от общей продолжительности программ и песен, суточного объема ведения программ; субтитрование государственным языком (запрет трансляции без субтитров на государственном языке программ и фильмов, созданных в 1 августа 1991 на государственном языке); сосредоточения внимания на насилии; нанесения самому себе увечья или к совершению самоубийства, детализация средств и обстоятельств самоубийства; положительная оценка вандализма, порчи или уничтожения имущества; идеализация преступника, моделирование преступных действий; положительная оценка зависимости от наркотических, токсических, психотропных веществ, табака или алкоголя, а также от других веществ; неприличные выражения, слова или жесты; призывы играть в азартные игры, приглашение к азартным играм; демонстрация тела умершей, такой, что умирает, или жестоко истерзанной человека; запрещается распространение программ, содержащих интерактивные конкурсы (игры, викторины), условия которых предусматривают платное приобретение лицом статуса участника или в которых пользователям с целью получения выигрыша в денежной или имущественной форме за личную победу; популяризация или пропаганда органов государства-агрессора (страны-оккупанта), ее должностных лиц, лиц и организаций, контролируемых государством-агрессором (государством-оккупантом); материалы по вооруженной агрессии и действий государства-агрессора (страны-оккупанта), ее должностных лиц, лиц и организаций; программы и материалы среди участников которых являются лица, внесенные в Перечень лиц, которые создают угрозу национальному медиа-пространства Украины; положительное освещение деятельности органов власти государства-агрессора (страны-оккупанта); отказ в регистрации иностранного линейного медиа, зарегистрировано в государстве-агрессор; Субъектом в сфере медиа в Украине не может быть: физическое лицо, являющееся гражданином государства-агрессора (страны-оккупанта); юридическое лицо, в которой владельцем существенного участия, контроллером или бенефициаром на любом уровне цепи владения корпоративными правами является лицо, которое является гражданином или резидентом государства-агрессора (страны-оккупанта) или юридическое лицо, зарегистрированное в таком государстве или местонахождению в таком государстве; а также юридическое лицо, получающее финансирование (кредиты, займы, ссуды, инвестиции, вклады спонсоров, благотворительные взносы, другую финансовую помощь) от физических лиц, являющихся гражданами государства-агрессора (страны-оккупанта), юридических лиц, зарегистрированных в таком государстве или с местонахождением в таком государстве; К европейскому и национального продукта не может относиться программа, в том числе фильм, если по меньшей мере один производитель, продюсер или лицо, за счет которой осуществлено финансирование производства, является гражданином государства-агрессора (страны-оккупанта) или юридическим лицом, в которой владельцем существенного участия , контроллером или бенефициаром на любом уровне цепи владения корпоративными правами является лицо, которое является гражданином или резидентом государства-агрессора (страны-оккупанта) или юридическое лицо, зарегистрированное в таком государстве или местонахождение в таком государстве;

Ранее "Страна" подробно анализировала, что у Бородянского вписали в закон о дезинформации.

Также мы писали, что новый закон о медиа противоречит Конституции Украины.