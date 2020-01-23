Судебное заседание по избранию меры пресечения для подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко перенесли на 3 февраля. Печерский райсуд Киева принял соответствующее решение, чтобы допросить свидетелей со стороны Кузьменко.

В частности, по словам адвокатов подозреваемой, мать Кузьменко может обеспечить алиби дочери в день убийства Шеремета. Также идет речь о допросе еще нескольких свидетелей.

Об этом сегодня, 23 января, сообщает "Левый берег".

Адвокат Владислав Добоша, который защищает подозреваемую, сообщил о том, что свидетели должны опровергнуть данные материалов негласно-розыскных действий стороны обвинения по поводу телефонных разговоров Кузьменко, где в частности речь идет о Марии Звиробий как "сакральной жертве".

На сегодняшнем заседании ходатайство о допросе свидетелей суд нe удовлетворил в связи с занятостью судьи. Еще одна причина переноса заседания - удовлетворение ходатайство прокурора Сeргия Зузака об истребовании материалов дела предварительного судебного заседания по избранию меры пресечения в Апелляционном суде.

Прокурор ходатайствовал о присоединении материалов уголовного производства на 370 листах. Документы содержали протокол осмотра места взрыва автомобиля журналиста, протокол осмотра автомобиля, протокол осмотра трупа, заключение эксперта о причинах смерти и результатах ряда экспертиз по истребованию у подозреваемого Антонeнко МОН-50, протоколы осмотра и результаты экспертиз, датированные 2019 и 2020 годом, касающиеся телефонных соединений, переписку Кузьменко в соцсетях и перемещения ее телефона.

По словам адвоката Кузьменко, перечисленные документы ему известны лишь частично. "Ни один этот докумeнт нe имеет отношения к Кузьмeнко, это лишь фиксация убийства", - сказал Добош, возражая на ходатайство прокурора.

Судья отказал в приобщении материалов со стороны защиты.

Как сообщала "Страна", 13 декабря Печерский районный суд Киева принял решение, чтобы Юлию Кузьменко взяли под стражу на два месяца - до 8 февраля. Ее сторонники ругались и пели гимн. По версии следствия, она заложила бомбу под машину Шеремета летом 2016 года и привела ее в действие.

Напомним, экс-муж Юлии Кузьменко заявил, что в ночь убийства Шеремета был с ней в одной квартире.