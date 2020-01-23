Глава "Укрпочты" Игорь Смелянский в 2020 году будет ежемесячно получать зарплату в 1 410 306,3 гривен. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на ответ Министерства инфраструктуры Украины, в котором также указано, что всего в 2020 году Смелянскому планируют выплатить более 22 миллионов.

"Согласно утвержденному финансовому плану акционерного общества" Укрпочта "на 2020 год плановые показатели фонда оплаты труда руководителя в год составляют 22402,0 тыс. грн, в том числе среднемесячный должностной оклад запланирован в размере 716463,3 грн, среднемесячные расходы на премирование - 693843,0 грн ", - говорится в ответе Министерства инфраструктуры Украины.

Таким образом его заработок главы "Укрпочты" в месяц составляет 1410 306,3 грн. По состоянию на январь 2020 Укрпочту возглавляет Игорь Смелянский. Как отметили в Мининфраструктуры, по уставу компании, условия контракта с генеральным директором и размер его вознаграждения утверждает Наблюдательный совет.

Ранее "Страна" писала о том, что Смелянский объяснил "слугам народа" свою гигантскую зарплату с помощью таблички "было-стало".

Также мы сообщали, что у главы "Укрпочты" зарплата оказалась более чем в 2 раза выше, чем у Трампа.