В швейцарском Давосе, где проходит Всемирный экономический форум, находится многочисленная делегация народных депутатов Украины. На время проведения форума город становится одним из самых дорогих мест мира. Как выяснилось, дорогу, проживание и другие немаленькие расходы многим оплатил олигарх Виктор Пинчук через свой фонд.

Это выяснила корреспондентка "Радио Свобода", пообщавшись с некоторыми депутатами.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия честно рассказал, кто ему оплатил поездку.

"За спонсорские средства Ukraine House. Это коллаборация нескольких инвестиционных фондов, донорских организаций, которые сделали это замечательное мероприятие. В том числе при поддержке (Фонда Пинчука – Ред.), но это коллаборативно, они там вместе как-то делали общий фонд", - сказал Арахамия.

По его словам, Украинский дом (соучредителем которого выступает олигарх) оплатил ему билеты и проживание. Он не увидел в этом никаких рисков, потому что все сделано "в прозрачном виде".

Видео: YouTube/ Радіо Свобода Україна

Его коллега по фракции Елизавета Ясько ушла от ответа, отговорившись тем, что поездка в Швейцарию - это "официальная командировка". Потом добавила, что "вся информация есть у руководства и моих помощников", а она "не может знать детали" всех своих командировок. Под конец разговора корреспондентке все же удалось выудить из нее признание, что существуют некие фонды, которые приглашают участников на форум.

Еще один "слуга народа" Дмитрий Наталуха сообщил, что билет ему оплатил фонд при Еврокомиссии "Европейский траст". А живет он за свои деньги.

Депутат из пропрезидентской партии Дмитрий Жмеренецкий честно заявил: он находится в Давосе за счет фонда Пинчука. Его не смутило, что олигарх спонсирует подобные мероприятия.

"Я брал участие в открытом конкурсе. Подал заявку. Любой так сделал бы. Какая разница? Если есть конкурс, кто-то едет за эти деньги", - пояснил Жмеренецкий.

А нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк рассказал, что приехал в Швейцарию частично за свой счет, а частично "по приглашению фонда". Он пообещал, что все покажет в декларации, а "сейчас не хочет дать неверную информацию". В конце он уточнил, что поездку оплатил не Пинчук, а фонд Джорджа Сороса "Возрождение".



Представительница партии Вакарчука Юлия Клименко заявила, что находится в официальном отпуске, перелет и проживание оплатила сама.

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