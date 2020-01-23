Вашингтон ввел новые правила получения виз для женщин, которые приезжают в США с целью родить ребенка и получить для него гражданство США, пользуясь при этом туристической визой.

В новых правилах получения виз, которые опубликованы в Федеральном реестре, говорится о праве отказывать заявительницам в получении туристических виз в случае, если сотрудники американской консульской службы выявят, что девушки направляются в страну на роды. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Новые правила нацелены искоренить индустрию "родильного туризма". При этом издание сообщает, что сама практика поездок в США для родов является законной. Однако не связана с фактами визового мошенничества и уклонения от налогов. В госдепартаменте США считают, что посещение страны с целью "родильного туризма" не является деянием, подпадающим под понятие туризма, то есть для получения новых впечатлений или отдыха.

Как сообщала "Страна", Дональд Трамп угрожал издать указ, отменяющий предоставление американского гражданства по праву рождения. Но поскольку это право защищено в американской Конституцией, угрозы не были осуществлены.

В 2018 году соцсети обсуждали пополнение в семействе экс-министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который заявлял, что его жена родила дочку в США незапланированно.