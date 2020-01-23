Сегодня Кабинет министров предоставил результаты переписи населения Украины, согласно которым за годы независимости численность жителей сократилась на 15 миллионов человек.

"Страна" узнала, что думают о результатах переписи населения специалисты.

Дмитрий Касьянов, партнер компании "Консалтинг":

"Значимость переписи не в количественных показателях, иными словами не в том, чтобы пересчитать людей по головам. Основная задача переписи населения это понять, как люди себя идентифицируют. Есть масса людей, которые идентифицируют себя русскими, а являются украинцами или белорусами. На каком языке они разговаривают: на русском, украинском, белорусском, молдавском или греческом? Перепись даст ответ на этот важный вопрос.

С помощью переписи также нужно определить уровень образования. И культурный код нации. С какой культурой человек себя идентифицирует, и каким образом он видит свое будущее развитие, развитие своей семьи? Эти вопросы также задаются во время переписи. Получив ответы на эти вопросы, мы сможем понять не только сколько людей сейчас находится в стране, но и к какому они принадлежат культурному коду. От этого можно плясать дальше. Государство поймет, какие нужно строить школы, какие продукты питания они употребляют, какая кухня является для них привычной.

Традиционная перепись населения дает нам возможность сделать целый ряд выводов, по которым можно развивать инфраструктуру и территорию. Какие предприятия нужно строить, на каком языке должен вестись документооборот в определенном регионе, какие направления продуктов питания нужно развивать в тех или иных областях. Все данные, которые дает традиционная перепись населения мы можем накладывать на экономические модели развития, а также на государство и территорию, на инфраструктурные и другого типа стратегии.

Методика Дмитрия Дубилета ошибочная. Если мы проведем перепись через сим-карты, стратегии не получится. Кроме прочего статистическая погрешность, которая будет допущена при использовании сим-карт приведет к ошибкам в ходе социологических исследований в 10%, а это огромная ежегодная разница в бюджетах.

Представьте, что работодатель своему сотруднику говорит: "Ваша зарплата плюс-минус 900 грн. В масштабах села или города это сотни миллионов гривен, миллиарды гривен - по стране. Как в таких условиях можно планировать свои бюджеты? Это не дает возможность доверять тем статистическим цифрам, которые есть внутри Украины, а соответственно это не дает возможность кредитовать территорию, или инвестировать туда средства".

Евгений Головаха, заместитель директора Института социологии Национальной академии наук:

"Сравнение списков ведомственных структур нельзя назвать переписью населения. Это можно назвать "прикидками правительства". Сопоставив списки различных ведомств можно получишь точную картину. Поэтому самый лучший вариант это традиционная перепись населения со сплошным опросом населения. У нее тоже есть недостатки, но они несопоставимы с теми, которые получаются со сравнением разного рода ведомственной и прочей статистики.

37.289 численность населения Украины - цифра близка к реальности. Судя по потерям населения, которые произошли за последние годы. В статистических данных, которые дает перепись населения Дубилета, можно увидеть, что женщин в Украине на два миллиона 720 тысяч больше, нежели мужчин. В большинстве стран женщин больше нежели мужчин, но этот разрыв не такой большой как в Украине, и это печальная статистика.

Эти все данные нужно перепроверять нормальной переписью населения. Пока не будет нормальной переписи сложно говорить, насколько это точные данные. Но по моим общим представлениям, эти данные приближены к реальности. Общая цифра населения смотрится адекватной, если сравнивать потери населения за последние годы в связи со смертью, потерей территории, выездом за границу и низкой рождаемостью. Но конкретные причины убыли населения может установить только нормальная перепись населения.

Перепись, которую провел Дубилет, дает нам только численный показатель, а нам нужно знать состав населения, семейное состояние, статистику занятости и другие показатели, которые при переписи Дубилета мы не получим".

Руслан Бортник, политолог:

"Это не перепись, а имитация переписи. Этот материал, который опубликовал Дубилет, можно назвать демографическим исследованием. Это не перепись, потому что он не включает в себя целый спектр вопросов, которые должна включать в себя традиционная перепись. Начиная от материального состояния граждан и заканчивая этническими и религиозными вопросами. Вопросы которые устанавливаются на переписи предусмотрены законом про украинскую перепись.

То, что провели - не перепись, а соответственно использовать эти дынные как платформу для формирования государственной политики нельзя. Эти данные можно использовать как дополнительный источник информации, но не более. Исследование интересно по своему способу проведения, но достаточно сомнительно для полноценной переписи. Данная методика имеет огромную погрешность.

В материале не хватает того массива данных, который нужен для традиционной переписи. Если бы это было так просто, оценить и посчитать страну по СИМ-картам, весь мир уже перешел на эту методику. А пока что в цивилизованных странах проводят традиционную перепись. В ней выше уровень достоверности и юридических последствий. Госполитика, построенная на переписи, которую провел Дубилет будет ошибочной.

Если эта власть будет использовать данные этого исследования в своих решениях, то такие решения можно будет обжаловать, так как эта перепись проводилась в несоответствии с законом о переписи населения. Очень не хочется, чтобы государственная политика упростилась настолько, чтобы мы использовали такое исследование как базу государственной политики.

Даже если эту перепись дополнять социологическими исследованиями этого недостаточно, социологические исследования имеют свою погрешность, а если погрешность переписи по СИМ картам наложить на социологическую погрешность, мы получим общую погрешность более 10%. Госполитика будет неполноценной".

Напомним, сегодня Кабмин на пресс-конференции представил результаты переписи. Согласно им численность населения Украины на 1 декабря 2019 года составила 37 млн 289 тысяч человек. Эта цифра не включает людей, постоянно проживающих за рубежом и на неподконтрольных территориях.

Как сообщалось, за неполный прошлый год число украинцев сократилось на целый Ивано-Франковск.

Также "Страна" подробно разбиралась в том, куда делись 11 миллионов населения Украины.