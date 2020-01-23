В Верховную Раду внесли законопроект, предусматривающий сокращение времени рассмотрения на пленарном заседании неотложных законопроектов во втором чтении. Авторы инициативы считают, что таким образом повысится эффективность работы нардепов и будет оптимизирован законодательный процесс.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Автор законопроекта №2796 народный депутат Сергей Фролов ("Слуга народа") предлагает внести изменения в статью 101 регламента "Особенности рассмотрения законопроектов, определенных как неотложные".

Предложенный документ предусматривает другой порядок рассмотрения подготовленного ко второму чтению неотложного законопроекта, при наличии представления в его поддержку, подписанного большинством народных депутатов от конституционного состава Рады, по решению парламента, принятому на пленарном заседании. В частности, предлагается выступление председателя комитета или представителя от главного комитета до 3 минут, выступление представителей от каждой депутатской фракции (депутатской группы) продолжительностью до 3 минут и открытое поименное голосование за законопроект в редакции главного комитета.

В пояснительной записке отмечается, что анализ работы Верховной Рады предыдущих созывов свидетельствует о злоупотреблении процедурами и практике блокировки работы парламента путем многомесячного рассмотрения искусственно подготовленных предложений (поправок) ко второму чтению с целью затягивания рассмотрения вопросов повестки дня и длительной отсрочки принятия важных для общества законов.

В соответствии со статьей 93 Конституции Украины, законопроекты, определенные президентом как неотложные, рассматриваются Радой вне очереди.

Ранее "Страна" писала о том, что в Раде заблокировали подписание закона о среднем образовании.

Также мы сообщали, что Рада рассмотрит законопроект о рынке земли на следующей неделе.