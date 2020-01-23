На межбанковском валютном рынке курс гривни укрепился до 24,28 грн/$1 с 24,43 грн/$1 в предыдущий рабочий день. К концу торгов котировки составили 24,27-24,30 грн/$1, хотя в НБУ на 24 января установили официальный курс национальной валюты 24,5212 грн/$1.

Об этом в четверг, 23 января, сообщили дилеры коммерческий банков, передает "Интерфакс-Украина".

По данным НБУ справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 23 января снизился до 24,5401 грн/$1 с 24,3007 грн/$1.

Кроме того, Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 24 января 2020 года, где доллар подорожал на 19 коп., а евро - на 21 коп. Также незначительно подорожал российский рубль.

USD 1 доллар США 24,5212

EUR 1 ЕВРО 27,1989

RUB 10 российских рублей 3,9604

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 21 января составил 420,5 млн в долларовом эквиваленте в том числе $364,1 млн.

Как сообщала "Страна", в понедельник, 20 января, курс доллара снова пошел вверх из-за выходного в США и политической нестабильности. Также мы писали, что во вторник гривня после падения незначительно укрепилась.