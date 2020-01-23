Британская королева Елизавета II подписала утвержденный парламентом законопроект о выходе Великобритании из ЕС. Великобритания официально покинет Евросоюз 31 января.

Об этом сообщил на своей странице Twitter лидер палаты общин Джейкоб Уильям Рис-Могг.

Премьер-министр страны Борис Джонсон, как ожидается, формально подпишет документ в ближайшие дни, отмечает Reuters UK. Сам Brexit намечен на 31 января. После этого начнется переходный период торговых переговоров между сторонами.

Накануне законопроект о Brexit, подготовленный правительством Джонсона, утвердили в палате лордов британского парламента.

15 января глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Великобритания покинет союз через две недели. Она также рассказала, что переговоры о торговом договоре сторон после Brexit могут начаться уже в конце февраля — начале марта, продолжатся до конца года, после чего должны быть ратифицированы.

20 декабря палата общин в первом чтении одобрила сделку британского правительства о выходе страны из Евросоюза. За проголосовали 358 депутатов, против — 234.

Напомним, в 2016 году в Великобритании состоялся референдум о выходе страны из Европейского союза. За него высказались 51,9% голосовавших. За сохранение членства страны в ЕС отдали свой голос 48,1% человек. Этот процесс получил сокращенное название Brexit (от сочетания слов англ. Britain — Британия и англ. Exit — выход).

Также мы писали, что в Еврокомиссии анонсировали подписание соглашения о Brexit уже завтра.

Ранее сообщалось, что после победы на выборах Джонсон пообещал Великобритании Brexit к 31 января.