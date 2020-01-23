Госкомпания "Нафтогаз Украины" назначила гендиректором АО "Укртрансгаза" Сергея Алексеенко, который руководил компанией в качестве временного исполняющего обязанности главы с марта 2019 года.

О назначении сообщает пресс-служба Укртрансгаза.

Сергей Алексеенко вошел в состав правления Укртрансгаза в марте 2017 года. До этого работал в должности советника главы правления и уполномоченного по перспективным проектам в НАК. До прихода в "Нафтогаз" занимал ряд руководящих позиций в компаниях, занимающихся инвестиционной и банковской деятельностью.

Согласно приказу Министерства финансов Украины, Алексеенко по совместительству является членом наблюдательного совета ПриватБанка (Киев).

Напомним, 22 января руководство АО "Укртрансгаз" заявило о том, что все средства на счетах и все имущество компании было арестовано. Это произошло вследствие действий частного исполнителя, который открыл производство по взысканию средств с компании "Укртрансгаз" в пользу "Финансовой компании "Фин-Инвест".

Ранее "Страна" сообщала, что Украина в прошлом году увеличила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 3,2% в сравнении с 2018 годом - до 89 млрд 585,9 млн кубометров. Также Оператор ГТС Украины поделился свежими данными касательно о транзите газа в новом году, судя по которым транзит газа из России упал в 5 раз.