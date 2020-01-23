В Украине из колонии после 25 лет заключения освободился мужчина, которого в 1996 году суд Автономной республики Крым приговорил к расстрелу. 51-летний Игорь Назаренко, родом из Казахстана, вышел на свободу рано утром 23 января из Бердичевской колонии. Об этом пишут "Факты".

Уточняется, что мужчина совершил преступление на территории Крыма и был осужден по статьям "Убийство, совершенное в связи с выполнением потерпевшим служебного или общественного долга" и "Мошенничество". Из-за давности лет узнать подробности преступления пока не удалось.

Назаренко был одним из последних в Украине, в отношении которого смертный приговор должны были привести в исполнение. Однако уроженцу Казахстана повезло, так как во второй половине 1996 года в нашей стране был объявлен мораторий на расстрелы. В 2000-м расстрел был заменен Назаренко пожизненным заключением.

И вот 25 лет спустя (Назаренко был арестован в 1995 году) обвиненный в убийстве мужчина выходит на свободу. Как сообщили в пресс-службе Минюста, это произошло благодаря амнистии.

"Назаренко был амнистирован еще при президенте Петре Порошенко, в 2017 году. И вот только сейчас вышел на свободу, отбыв 25-летний срок", - сказали в Минюсте.

Любопытно, что до 1995 года по количеству смертных приговоров у Украины был один из самых высоких показателей в мире. В частности, в 1994 году расстреляно 60 человек и вынесли 143 смертных приговора. За шесть месяцев 1995 года к смерти приговорили 74 человека. Какое количество людей казнили, достоверно неизвестно. При этом по апелляции отменили 25 приговоров, помиловали 20 человек. В 1996 году за шесть месяцев в исполнение привели еще 85 смертных приговоров. Назаренко вполне мог попасть в их число.

Последними, кого расстреляли в Украине, были члены так называемой "Банды утюгов": Данильченко, Житник и Скнилов. Преступники занимались грабежами и убийствами в конце 80-х годов на территории Донбасса. На их счету более десятка жертв. Бандиты отличались особой жестокостью и не жалели ни стариков, ни детей. Смертный приговор в отношении "утюгов" был приведен в исполнение в 1996 году.

Ранее "Страна" писала о том, что в апреле 2018 года из Качановской колонии освободили помилованную Порошенко львовянку, отсидевшую 20 лет за двойное убийство.

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