Украинский премьер-министр Алексей Гончарук во время выступления на "Ukrainian Breakfast" 2020 в Давосе посоветовал инвесторам выучить фразу "Слава Украине", чтобы достичь успеха в Украине.

Соответствующее видео опубликовано в на странице премьера в Facebook в четверг, 23 января.

По мнению Гончарука, инвесторы должны выучить всего два слова: "Слава Украине", что почувствовать себя как дома в Украине.

"Для того, чтобы быть успешным в Украине, для инвестора: вы должны знать только пару слов -" Слава Украине!". Если вы знаете эти два слова - то точно вы будете чувствовать себя в Украине, как дома. Повторите за мной - "Слава Украине!" - "Героям слава!", - сказал Гончарук.

Слова Гончарука на 57:52. Видео: Facebook/Олексій Гончарук

Ранее сообщалось, что на "Украинском завтраке" в Давосе премьер-министр Украины Гончарук заявил, что Укрзализныцю отдадут в управление немецкой комапнии Deutsche Bahn на 10 лет.

Также мы писали, что Гончарук заявил про "чудесные отношения" с Зеленским и в отставку премьер не уйдет.