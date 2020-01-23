Прошло три недели после первого заражения опасным коронавирусом в Китае. За это время ним заразились около 600 человек, из них 17 умерли. Власти Китая подняли тревогу и заблокировали 11-миллионный Ухань, где зафиксировали первый случай. Транспортное сообщение перекрыли и с 7-миллионным городом Хуангана. А в Пекине собираются отменить массовые мероприятия на китайский новый год, который будут праздновать уже в ближайшие выходные.

Ранее мы писали, что такое коронавирус и какие его симптомы, теперь собрали последнюю информацию о том, что происходит в связи с его распространением в Китае и в мире. А также, какие меры принимают в Украине, и что об этом говорит Минздрав.

Что происходит в Китае

Стремясь остановить распространение вируса власти Китая 23 января прекратили транспортное сообщение в трех городах с наибольшим количеством заболевших. Речь идет о городе Ухнань (столица провинции Хубэй), в котором, по разным данным, проживает от 9 до 11 миллионов человек. На въезд и выезд заблокированы и расположенные по соседству многомиллионники Хуанганг и Эчжоу.

Там было остановлено движение автобусов, метро, ​​паромов, аэропорта и железной дороги. Будут закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, а музеям и библиотекам предписали отменить выставки и другие массовые мероприятия. Аптеки работают, но в них быстро раскупили защитные маски, а в супермаркетах опустели полки с продуктами. В соцсетях жители жалуются на то, что там резко подскочили цены и опасаются, что продуктов не хватит.

При этом эксперты сомневаются, что карантин будет эффективен, ведь речь идет о многомиллионных городах."Насколько я знаю, попытка сдержать вирус в городе с населением 11 миллионов человек - это нечто до сих пор неизвестное науке. Мы не можем сказать, сработает ли это" - заявил эксперт Всемирной организации здравоохранения Гауден Галеа. По его мнению, единственный способ добиться эффективности, это ввести армию и взять город в кольцо. Но и в этом случае неясно, где провести черту, ведь на окраинах Ухань переходит в более мелкие населенные пункты и деревни.

Ситуация усугубляется тем, что 25 января в Китае будут отмечать новый год. По традиции официальные выходные будут длиться 7 дней подряд, а торжества обычно длятся 15 дней. Это время в Китае используют для поездок по стране и путешествий по миру, на улицах проходят массовые гуляния.

В Пекине решили отменить массовые мероприятия, в том числе, ярмарки в храмах. А знаменитый "Запретный город", дворцовый комплекс в центре Пекина, 25 января закроют для посещений.

Фото: ВВС

Китайские власти считают, что источником заражения мог стать рыбный рынок в Ухане, где незаконно продавали диких животных. "Возможно, носителем вируса было животное, а затем он перешел к человеку", - сообщил директор Центра по контролю и профилактике болезней Гао Фу.

По одной из версий, новый тип коронавируса может иметь то же происхождение, что и смертоносный SARS-CoV, открытый в 2016 году. Американскиме эпидемиологи открыли его у летучих мышей в Северной Каролине. У нового коронавируса и SARS-CoV 70-80% общих генов. Исследователи полагают, что естественным носителем коронавируса из провинции Ухань, где тот распространился, могут быть крылановые (к ним относятся летучие лисицы. летучие собаки). Но между ними и людьми может существовать неизвестный переносчик.

Также недавно появилась версия, что заразиться вирусом могли от змеи. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Medical Journal of Virusology. Китайские ученые заявили об этом, когда реконструировали физическую структуру вируса. Результаты свидетельствуют о том, что 2019-нCoV появился в результате генетического сочетания коронавируса летучих мышей и коронавируса неизвестного происхождения.

"Наши выводы свидетельствуют о том, что змея является наиболее вероятным резервуаром вируса 2019-nCoV в дикой природе…", - сообщили ученые. Они пояснили, что обнаружили генетическое сходство одного из белков, входящих в состав вируса, с двумя видами змей - китайский крайт и китайская кобра.

Тем временем китайские специалисты продолжают пробовать новые методы при лечении заболевших. В Уханьском университете успешно вылечили 53-летнего мужчину, у которого коронавирус вызвал пневмонию нового типа. Это удалось сделать при помощи экстракорпоральной оксигенации - интенсивного насыщения крови кислородом.

Меры в Украине

Из-за китайского коронавируса сотрудники лабораторного центра Минздрава Украины и члены экипажей будут опрашивать о самочувствии пассажиров самолетов, прибывающих из Китая. Но другие дополнительные меры пока решили не вводить.

МИД Украины опубликовал рекомендации, как не заразиться опасным коронавирусом в Китае. Среди советов - не употреблять в пищу недоваренное или недожаренное мясо и рыбу; не посещать птичьи рынки, зоопарки, животноводческие фермы; не контактировать с людьми с признаками респираторных заболеваний; использовать защитные маски, мыть руки после возвращения с улицы. перед едой, использовать антисептики; немедленно обратиться в больницу при появлении симптомов, похожих на грипп и ОРВИ.

О коронавирусе высказался и известный педиатр - доктор Евгений Комаровский. По его словам, диагностировать китайский коронавирус без специальных проб не получится, поскольку он похож на многие другие ОРЗ-заболевания с кашлем, затрудненным дыханием, температурой, насморком.

При этом, по его словам, есть и хорошие новости. Например, китайские ученые, менее чем за две недели, расшифровали геном вируса и обнародовали эту информацию в открытом доступе для изучения. То есть уже ясно, что из себя представляет вирус, это позволит его диагностировать, что уже делается, а в будущем - создавать вакцины.

Что касается того, что делать украинцам, то Комаровский посоветовал не паниковать. Во-первых, Ухань далеко, и скорее всего, скоро с вирусом разберутся - над этим работает мировое сообщество. Во-вторых, лечится болезнь, как обычный грипп, симптоматически, а меры профилактики такие же, как для обычного гриппа. В-третьих, среди тех, кто заболел тяжело - в основном старики и дети, то есть уязвимые категории.

В целом рекомендации Комаровского такие: обращать внимание на местный иммунитет - защищать слизистые оболочки, пить много жидкости, больше гулять в любую погоду (тепло одевшись, а в случае болезни - сидеть дома

Реакция в мире

С подозрением на заражение коронавирусом были госпитализированы больные и за пределами Китая - в Таиланде, в Южной Корее, Японии и США, в Сингапуре. Был такой случай и в России, где в Санкт-Петербурге был госпитализирован мужчина, прилетевший из Шанхая, но этот случай не подтвердился.

МИД Японии повысил уровень опасности в отношении поездок в Ухань - до второго уровня из четырех. Это значит, что японцам рекомендуют отказаться от поездок в Ухань без крайней необходимости.

А в Госдепе заявили, что власти Китая могли бы и раньше информировать международное сообщество о коронавирусе. И напомнили о ситуации с атипичной пневмонией в 2003 году, по словам представителя Госдепа, правительство Китая не спешило с ответом, и это выставляло положение вещей в худшем свете, чем было на самом деле.

Пока в США не выдали рекомендации своим гражданам по посещению Китая и не собираются отменять авиасообщение или блокировать транспортные потоки из КНР.