Предлагаем вашему вниманию гороскоп на пятницу, 24 января 2020 года, для всех знаков Зодиака.

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Овен (21.03 - 20.04)

Чем бы вы ни решили заняться сегодня, это получит большую поддержку от окружающих. Вы почувствуете себя естественно и ощутите, что нет ничего невозможного. Вы полны оптимизма, веры и решительности воспользоваться всеми шансами на глубоком эмоциональном уровне. Пора исследовать свои чувства и получить новый эмоциональный опыт.

Телец (21.04 - 20.05)

Ваше врожденное упрямство сегодня может стать проблемой, но если вы будете помнить о своей склонности опасаться перемен, то сумеете преодолеть непростой период. В конечном счете, решающее значение имеет готовность сражаться за то, что важно. Поиск способов защитить свои мечты, не развязав полномасштабную войну, будет нелегким. Визуализируйте свои цели и сохраняйте гибкость относительно того, каким способом их достичь.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Вам не будет скучно в ближайшие дни. Обстоятельства, которые замедляют продвижение вперед, требуют вашего пристального внимания. Не пытайтесь избежать раскрытия карт, даже если это будет неприятно. С другой стороны, не стоит провоцировать конфликт без серьезных причин. Просто придерживайтесь фактов, которые вы знаете, и позвольте разговору разворачиваться самостоятельно.

Рак (22.06 - 22.07)

Разделите этот прекрасный день с друзьями. Вы все лучше понимаете, какие силы движут миром. Моральные принципы и любовь окружающих сейчас более важны, чем материальные блага, так что этот период будет очень бескорыстным. Вы полны энтузиазма и можете заняться волонтерством, чтобы помочь другим людям.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня все ваши чувства могут быть выставлены напоказ, и окружающие смогут понять, что вы чувствуете, прежде чем вы скажете хоть слово. Вы думаете, что храните свои эмоции при себе, однако сейчас невозможно установить четкие границы. К счастью, как только вы осознаете, что понятие личного пространства сегодня очень зыбкое, то сумеете по максимуму воспользоваться обстоятельствами. Старайтесь видеть лучшее в других людях, и они ответят вам тем же.

Дева (24.08 - 23.09)

Вы сейчас не в восторге от участия в какой-либо общественной деятельности, особенно если не очень хорошо ладите с другими участниками. Это как если бы вы были участником клуба, но не имели бы при этом никаких привилегий. Честно говоря, нет ничего плохого, если вы не хотите быть частью происходящего. Тем не менее, это может быть очень продуктивным событием, потому что появится возможность наладить контакт с потенциальными союзниками и продемонстрировать свои способности.

Весы (24.09 - 23.10)

Вы можете чувствовать себя сегодня так, словно перетрудились. Кроме того, вы беспокоитесь о том, что выполняете все возложенные задачи, но не получаете должного признания за свои старания. но что бы вы ни делали, постарайтесь не раздувать проблем. Отстаивайте свои позиции, но не так упорно, чтобы нельзя было пойти кому-то навстречу.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Вы можете погрязнуть в спорах с партнером о ваших долгосрочных целях. Если вы делите с кем-то домашнее хозяйство, то возможно, необходимо усилить контроль над совместным бюджетом. Слишком много энергии и средств направлено на веселье и развлечения, а на выполнение обязательств уже не хватает. Хотя обычно вы славитесь как душа компании, сегодня стоит заняться своими делами и ответить "нет" на все приглашения.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодняшний день может принести много размышлений, особенно о работе. Может появиться огромное желание освободиться и попробовать что-то кардинально другое в своей профессии. Возможно, идеи появятся, как только вы просмотрите объявления о вакансиях, или во время разговора с другом. Сейчас самое время подумать о том, в каком направлении развивается ваша профессиональная жизнь.

Козерог (22.12 - 20.01)

Кто-то из близких людей может предъявлять сегодня слишком много требований к вашему драгоценному времени. Хотя вы не можете игнорировать просьбы, чтобы не показаться грубым человеком, выполнение всех желаний может испортить целый день. Не пытайтесь прыгнуть выше головы и честно скажите, что прямо сейчас у вас нет на это времени, но, может быть, потом... Ваши добрые намерения и искренние усилия могут удовлетворить все ожидания.

Водолей (21.01 - 20.02)

Очень важно иметь и ценить красоту в своей жизни. Но если вы не будете тратить все свои деньги на красивые вещицы, которые попадутся на глаза, то день будет финансово благоприятным. Обстоятельства помогут продемонстрировать ваши уникальные и необычные качества, а большинство людей вокруг поймет и поддержит все ваши идеи.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Всегда приятно, когда окружающие вас ценят. Сегодняшний день будет в этом смысле головокружительно приятным. Тем не менее, неуместно перегружать людей своим энтузиазмом, особенно на работе. Доля самообладания может помочь вам завоевать восхищение и уважение всех, с кем вы сталкиваетесь. Расслабьтесь и наслаждайтесь происходящим, не привлекая к себе лишнего внимания.