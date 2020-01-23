Украинская пианистка Надежда Шпаченко заявлена сразу в двух номинациях категории "Классическая музыка" музыкальной премии американской Академии звукозаписи "Грэмми".

Об этом сообщается на странице в соцсети "Радио Исландия".

Уточняется, что наша соотечественница поборется за статуэтку престижного конкурса в номинации "Лучший сборник" и "Продюсер года в классической музыке" за альбом The Poetry Of Places.

В пластинку вошли новые сольные произведения, исполненные вместе с пианистом Филармонии Лос-Анджелесa Джоэном Пирсом Мартином и перкуссионистами коллектива Los Angeles Percussion Quartet Ником Терри и Кори Хиллс).

Надежда Шпаченко является профессором музыки в Калифорнийском государственном политехническом университете в Помоне. В США ее знают, благодаря активному исполнению на фортепиано современной музыки.

Надежда Шпаченко. Фото: facebook.com

"На ее счету премьерные исполнения произведений Эллиотта Картера, Джорджа Крама, Тома Флаэрти, Юрия Ищенко, Яниса Ксенакиса и других. Во время своих концертов Надежда исполняет произведения за роялем, но играет также и на игрушечных фортепиано, клавесине и перкуссии. Ее выступления сопровождаются декламацией, игрой на синтезаторе, а также мультимедийными материалами", - говорится в сообщении.

Напомним, 62-я церемония награждения "Грэмми" состоится 26 января.

Ранее "Страна" писала о том, что названы имена номинантов премии Грэмми.

Также мы сообщали, что хакеры опубликовали список победителей "Грэмми" за несколько недель до вручения.