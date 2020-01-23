Киевская полиция закрыла уголовное дело по факту незаконного удержания детей в частном детском саду. Родители добровольно приводили туда своих детей и не выразили никаких претензий относительно руководства частного детсада.

Об этом рассказала пресс-офицер полиции Подольского района Анна Страшок, передает OBOZREVATEL.

"Выяснилось, что родители привели детей в частный детский сад добровольно и претензий ни к кому не имеют. Производство было закрыто, поскольку обвиняемых не было", – заявила Страшок. В пресс-службе добавили, что полиция не должна предпринимать меры по вопросам плохой санитарной гигиены или отсутствия лицензий, поэтому уголовное производство было прекращено.

Напомним, что 17 января столичная полиция отчиталась о проведении проверок в частном детскому саду на Куреневке. Там, по сведениям стражей порядка, были зафиксированы многочисленные нарушения санитарных норм в условиях которых находились 11 малолетних детей. После этого правоохранители передали их родителям.

В свою очередь пользователи Facebook резко раскритиковали действия киевских полицейских в отношении частного детского сада. В основном претензии касались того, что в Киеве нет достаточного количества легальных детских садов и поэтому родители вынуждены отдавать своих детей в подобные учереждения.