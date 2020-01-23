В четверг, 23 января, появился текст проекта постановления, которое зарегистрировали в Раде депутат от ОПЗЖ Наталья Королевская и Михаил Папиев, об отмене решения Верховной Рады о принятии закона о полном общем среднем образовании (№ 0901). Нардепы считают, что закон нарушает Конституцию Украины.

Текст постановления опубликован на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Как отмечается в пояснительной записке документа, положения законопроекта нарушают ряд статей Конституции, а именно: 10, 11, 22, 24 и 53. В связи с этим депутаты отмечают, что введение в действие принятых норм приведет к дискриминации русскоязычного населения Украины.

Кроме того, в документе отмечается, что согласно Конституции законопроект, подготовленный ко второму или повторному второму чтению, заключение главного комитета и другие сопроводительные документы к нему предоставляются народным депутатам не позднее чем за десять дней до дня рассмотрения этого законопроекта на пленарном заседании Верховной Рады.

Однако текст проекта закона "О среднем образовании" ко второму чтению и замечания Главного юридического управления были предоставлены для ознакомления лишь 14 января 2020 года, то есть за два дня до его принятия.

"Виду имеющихся нарушений регламентных норм, руководствуясь положениями статьи 48 Регламента, решения Верховной Рады могут быть отменены Верховной Радой до подписания соответствующего акта Верховной Рады Председателем Верховной Рады Украины", - говорится в пояснительной записке.

Отметим, что до тех пор, пока Рада не рассмотрит это постановление, спикер не имеет права подписать закон и передать его на подпись президенту. Ближайшее пленарное заседание состоится 4 февраля

Напомним, 16 января Верховная Рада приняла законопроект о среднем образовании. В документе говорится, что учиться на русском языке можно будет только в детсадах и начальных классах. Дальше, во время получения среднего образования, нацменьшинства имеют право изучать свои языки только как предмет, то есть этой нормой у них отобрали право на получение среднего образования на своем языке.

Ранее "Страна" подробно анализировала, что написано о русском языке в законе о среднем образовании.