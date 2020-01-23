Население Украины с момента последней переписи в 2001 году уменьшилось на 11 миллионов человек. С 48 млн до 37.

Как выяснила "Страна" - примерно половина этой цифры приходится на неподконтрольные территории Донбасса и Крым, которые откололись в 2014 году.

Вторая половина - пять с половиной миллионов - это "естественная" убыль населения. Детальнее об этом в материале Одну половину забрали "реформы", вторую - Крым и Донбасс. Куда делись 11 миллионов населения Украины.

Сегодня принято считать, что демографический спад - общая проблема европейских наций. "Страна" решила сравнить, как на самом деле менялось население стран-соседей Украины, а также других стран ЕС с начала столетия до сегодняшнего дня.

Соседи Украины

Польша в 2001 году насчитывала 38 млн 250 тыс жителей. В 2018 году эта цифра снизилась до 38 миллионов.

Беларусь на конец года насчитывала девять с половиной миллионов жителей. А в начале века - 9 млн 900.

В России как было, так и осталось 146 миллионов жителей (социологи фиксируют небольшое увеличение населения) с 2001 по 2019 годы. Отметим, что в 2014 году почти все крымчане были приняты в российское гражданство. Также его уже получили сотни тысяч жителей Донбасса.

Население Молдовы, где, кстати, тоже, как и в Украине, есть территориальный конфликт, а также высокий уровень миграции, выросло с 3 млн 600 тысяч в 2001 году до четырех миллионов человек в 2019-м.

Немного - с 10 миллионов до 9 700 млн - упало за последние 18 лет население Венгрии. Почти не поменялось и количество жителей Словакии (5 млн 400 тысяч).

То есть, как видим, Украина, даже если исключить форс-мажор в виде войны на Донбассе, абсолютный рекордсмен среди своих соседей по убыли населения.

Другие страны Евросоюза

В других странах Европы такой динамики падения населения, как в Украине, нет. Быстрее всего депопуляция идет в Латвии и Литве.

В остальных государствах население либо растет, либо держится в стабильных рамках. То есть Украина - страна, которая теряет свое население быстрее всех в Европе.