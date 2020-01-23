Президент России Владимир Путин предложил провести саммит-2020 со странами-членами Совета безопасности ООН, чтобы показать пример в борьбе с антисемитизмом. Он подчеркнул, что пять стран - Россия, США, Китай, Франция и Великобритания - несут особую ответственность за сохранение цивилизации. Путин также сообщил, что Москва готова передать приглашение на этот саммит мировым лидерам.

Об этом российский лидер заявил во время сегодняшнего форума памяти Холокоста в Иерусалиме, сообщает РБК.

По словам Путина, на странах - основателях ООН, постоянных членах Совета Безопасности лежит "особая ответственность по сохранению цивилизации", поэтому они должны стать примером для других государств.

Путин также отметил, что уже обсуждал с некоторыми коллегами идею саммита. При этом встреча, по словам Путина, может быть проведена в любой точке мира. "Она продемонстрировала бы верность стран, вместе сражавшихся против нацизма, "духу союзничества и исторической памяти", считает Путин.

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал инициативу Путина. "Я согласен с вами, что пять стран - основательниц ООН несут историческую ответственность, и нам надо собраться вместе, потому что мы должны обеспечить устойчивость мирового порядка, который опирается на международное право", - ответил он Путину.

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков отметил, что перед саммитом предстоит узнать реакцию коллег на эту инициативу.

Как сообщала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский отказался от участия в работе Форума памяти жертв Холокоста в Иерусалиме. Он рассказал о будущем обмене с РФ и оккупированными территориями. И помолился за мир в Украине у Стены плача в Иерусалиме.

В Израиле отказ Зеленского посетить форум памяти Холокоста назвали циничным.