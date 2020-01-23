В четверг, 23 января, бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак был этапирован из Черниговского СИЗО в Лукьяновское.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила его женя Юлия.

"Сегодня утром Юру этапировали из Черниговского СИЗО в Лукьяновское СИЗО г. Киев. Пока что мы понятия не имеем где он, с кем в камере, в каких условиях", - написала она.

Жена Грымчака отметила, что ждет сообщения от детективов, которые настаивали на переводе.

"Ни одного нарушения со стороны арестанта не было. Они обещали сообщить адвокатам о местонахождении Грымчака, но в этот час не знают также ничего", - добавила Юлия.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд оставил под стражей Грымчака до 14 февраля.

Напомним, что 14 августа правоохранители задержали Грымчака и его помощника на взятке в 480 тыс. долл. 16 августа ему назначили меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в более 5,9 млн грн.

В декабре ВАКС сократил залог Грымчаку с 5,9 млн грн до 1,9 млн грн.