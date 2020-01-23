Ожидается, что в пятницу, 24 января, будет подписано соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза (Brexit). Но точное время подписания документов пока не известно.

Об этом на брифинге заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Он анонсировал, что завтра президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен вместе с главой Европейского совета Шарлем Мишелем подпишет соглашение о выходе Британии из ЕС и Европейского сообщества по атомной энергии.

Напомним, в начале января палата общин британского парламента приняла в третьем чтении законопроект о выходе королевства из состава Евросоюза.

Также мы сообщали, что британский премьер Борис Джонсон согласился с предложенной членами Евросоюза очередной отсрочкой выхода из ЕС (Brexit) до 31 января 2019 года.