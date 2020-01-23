Президент России Владимир Путин выступил на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Израиле. В своем выступлении он напомнил о решающем вкладе СССР в победу над фашизмом, о том, что советские войска освободили Освенцим 27 января 1945 года и рассказал о количестве убитых евреев в Украине, Литве и Латвии.

В своем выступлении президент РФ отметил, что Холокост был и остался глубокой раной, трагедией, о которой нужно помнить всегда. "Перед поездкой сюда я ознакомился с отчетами солдат Красной армии, которые освободили Освенцим. Читать их сложно, они передают боль. Маршалл красной армии Конев использовал тактику максимального спасения мирных жителей. И получив информацию о том, что происходит в Освенциме, запретил видеть сам себе этот лагерь. Был не вправе потерять душевные силы…", - начал Путин.

Он также отметил, что у преступления под названием Холокост были соучастники. "В жестокости они зачастую превосходили своих хозяев. Фабрики смерти, концлагеря обслуживали не только нацисты, но и их пособники во многих странах Европы. На оккупированных территориях Советского Союза орудовали эти бандиты. Было убито наибольшее количество евреев. Так, в Украине погибло порядка 1,4 миллионов евреев. В Литве уничтожено 220 тысяч человек. Обращаю на это ваше внимание, друзья. Это 95 процентов довоенного еврейского населения этой страны. В Латвии - 77 тысяч. Холокост пережили лишь несколько сотен латышских евреев", - ответил Путин.

Он продолжил: "Холокост - это целенаправленное уничтожение евреев. Но надо помнить, что нацисты говорили такую участь и другим нациям. Недочеловеками были объявлены и русские, и белорусы, и украинцы… Славянским народам была уготована участь стать бесправными рабами без своей культуры, исторической памяти и языка".

"Память о Холокосте станет уроком и предостережением, если история будет полной. Важно использовать все возможности: информационные, политические, культурные", - отметил Владимир Путин.

Как сообщала "Страна", президент Украины Владимира Зеленский отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста.

Представители мемориального комплекса "Яд Вашем" назвали поступок Зеленского "отвратительной манипуляцией", а его поведение "циничным и сбивающим с толку".