Состоялась церемония награждения премии "Лучшая туалетная комната-2019". На ней были объявлены победителей сразу в 4 номинациях. Среди победителей оказалась и Киевская городская государственная администрация (которую возглавляет Виталий Кличко - Ред.), туалет которой победил сразу в двух категориях.

Всего было награждено 25 общественных заведений. Жюри оценивало конкурсантов по четырем критериям: чистота, технологичность, удобство, дизайн.

Информация об этом появилась на официальной странице конкурса, состоявшегося в среду, 22 января.

Сертификат, которым наградили Киевскую городскую государственную администрацию. Фото: facebook.com/ukrbestwc

Стоит отметить, что организатором мероприятия является киевский Музей истории туалета при поддержке общественной организации "Международный образовательный центр истории и развития культуры гигиены". На странице премии в Facebook уже опубликованы первые фото туалетов-победителей, однако из-за отсутствия подписей к ним невозможно определить, в каких заведениях они находятся.

Так, победителями в номинации "Инклюзивный туалет" стали такие учереждения: Киевский театр оперетты (Киев), Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького (Харьков), Парк Наталья (Киев), Аэропорт Киев/Kyiv Sikorsky Airport, Молодой театр (Киев), Киевская городская государственная администрация - КГГА (Киев), Bernardazzi restaurant (Одесса).

Один из туалетов-победителей. Фото: facebook.com/ukrbestwc

Лучшими в категории "Театры, кинотеатры, музеи, торговые центры, выставочные комплексы и сфера услуг" оказались: Киевский академический театр кукол (Киев), Victoria Museum (Киев), Музей Становления украинской нации (Киев), Художественное пространство Artarea (Киев).

Один из туалетов-победителей. Фото: facebook.com/ukrbestwc

Награду за лучший туалет среди гостиниц, ресторанов и кафе получили: ресторан "Первак" (Киев), ресторан таверна "Флибустьер" (Киев), Madame Josy (Киев), Bernardazzi restaurant (Одесса), Ковчег (Тернополь), Ресторан "За двумя зайцами" (Киев), Музейная ресторан "Старая Мельница" (Тернополь), Фламинго Пастерия (Тернополь), Фламинго Пиццерия (Тернополь), Vinsanto Wine bar (Киев), Rehub Buher (Киев), Dvor 12 (Одесса), "Каламбур" самогонный Ресторан (Тернополь).

Один из туалетов-победителей. Фото: facebook.com/ukrbestwc

В категории "Общественные туалеты" победили: Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького (Харьков), Парк Наталья (Киев), Общественный туалет на Андреевском спуске (Киев).

Туалет в парке им. Горького (Харьков) Фото: nash.kharkiv.ua

Фаворитом в номинации "Государственные учреждения и общественные приемные" стала Киевская городская государственная администрация.

Среди медицинских учереждений лучшим в плане обустройства уборных стал АЦМД-Медокс (Киев).

Также за активную социальную позицию еще 3 победителя получили в подарок книгу от Музея - "Мировая история туалета. Том 1". Организаторы отмечают, что данное издание не имеет аналого в мире и является энциклопедией по истории развития туалетной культуры от древних времен до XVII века. Примечательно, что публикация второго тома энциклопедии уже на подходе.

Фото обложки книги "Мировая история туалета. Том 1". Фото: facebook.com/ukrbestwc

На церемонии награждения также выступил народный художник Украины Владимир Слепченко. В рамках церемонии награждения за лучший туалет он представил свою новую работу "Пульсации-3".

В этом году конкурс "BEST WC - 2020" стартует уже в феврале.

"Следите за анонсами, присоединяйтесь к лучшим и о вас узнает вся Украина", - добавили организаторы.

Недавно мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы перестать портить воздух и пересесть на общественный транспорт.

Также мы писали о том, что в прошлом году возле туалета в киевском ТЦ "Космополит" мужчина напал на пару лесбиянок, потому что перепутал одну из них с парнем.